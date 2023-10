"Înțelegerea cu naționala Braziliei?" Cum a replicat Carlo Ancelotti

Pentru „Don Carlo” e al doilea mandat la gruparea „blanco”. Ancelotti a mai stat pe banca tehnică a galacticilor în perioada iulie 2013 - mai 2015, când a bifat 119 prezențe ca antrenor principal la Real și a înregistrat o medie de 2.36 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

„Don Carlo” a vorbit despre viitorul său și a specificat faptul că vehiculările din presa internațională cu privire la înțelegerea sa cu naționala Braziliei sunt doar zvonuri și că se simte foarte bine în acest moment la Real Madrid.

„Înțelegerea cu Brazilia? Sunt doar zvonuri... Mă simt foarte bine la Real acum, având în vedere cum arată lucrurile. Am început sezonul într-o manieră excelentă și continuăm la același nivel”, a spus Carlo Ancelotti pentru Radio 1, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

????⚪️ Ancelotti: “Agreement with Brazil? It’s all about rumors, links… I feel very good at Real Madrid as things stand”.

“We started our season in excellent way and we hope to keep going at same level”, told Radio1. pic.twitter.com/FeF2T5T0la