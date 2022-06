Giorgio Chiellini a stabilit echipa la care va juca în sezonul următor: "Acord total!"

Stoperul cu 561 de meciuri și 20 de trofee în tricoul bianconero împlinește 38 de ani în luna august, iar astăzi va disputa ultimul joc și pentru naționala Italiei, în Finalissima, contra Argentinei, meci care pune față în față câștigătoarea EURO 2020 și deținătoarea Copa America, pe Wembley.

Chiellini a ales să nu își încheie cariera de fotbalist și va continua în MLS, la formația Los Angeles FC, liderul din Conferința de Vest, unde este legitimat și mexicanul Carlos Vela.

"Giorgio Chiellini se va alătura lui Los Angeles FC în MLS, afacerea este rezolvată. Acord total, iar ultima întâlnire este așteptată la Londra în următoarele zile. Contractele sunt aproape gata.

Chiellini va zbura la Los Angeles în următoarele săptămâni", a anunțat jurnalistul Fabrizio Romano.

Giorgio Chiellini’s set to join LAFC in MLS, done deal. Full agreement now reached with final meeting expected in London in the coming days, while contracts are now almost ready. ???????? #LAFC

Chiellini will fly to Los Angeles in the coming weeks, here we go. #MLS pic.twitter.com/UJt4PE2O4N