Fotbalistul cunoscut de toata planeta care a trebuit sa fuga de acasa dupa ce a pierdut TOT! Acum e sofer de Uber. Povestea tulburatoare a unui jucator urias al Europei

A intrat in istorie, insa a fugit de acasa din cauza regimului din tara sa.

Hakan Sukur (48 ani) jucatorul turc care a macat cel mai rapid gol din istorie are o poveste de viata incredibila. Fostul coechipier al lui Gica Hagi si Gica Popescu la Galatasaray a povestit intr-un interviu acordat revistei germane Focus cum a fost nevoit sa fuga din propria tara, dupa ce regimul Erdogan i-a inghetat toate bunurile.

Pe numele sau a fost emis un mandat de arestare in anul 2016, dupa ce a fost acuzat ca il sustine pe Fethullah Gulen, cel care s-a aflat in spatele actiunii armate impotriva presedintelui, in anul 2016. Fostul fotbalist a plecat in Statele Unite, insa tatal sau a fost arestat pe motivul ca ar apartine unei organizatii teroriste. Ulterior, tatal sau a fost eliberat in noiembrie 2016 si pus in arest la domiciliu, din cauza problemelor de sanatatae pe care le are, insa procesul sau este in continua desfasurare.



"Incep sa lucrez, nu am nimic nicaieri in aceasta lume. Erdogan a luat totul de la mine. Dreptul meu la libertate, dreptul de a ma explica, de a ma exprima, de a lucra. Au aruncat cu pietre in magazinul sotiei mele.

Copiii mei au fost hartuiti pe strada. Am primit amenintari dupa fiecare declaratie facuta", a declarat Hakan Sukur in Focus.

Acum fostul jucator care a trecut pe la echipe precum Galatasaray, Inter Milano, Parma sau Blackburn locuieste in Washington si este sofer pe Uber.