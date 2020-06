Fabulos! A uitat ca joaca la echipa rivala de mai bine de un an: "Am oferte, dar ma simt bine la CSKA!" 

Un jucator de la Dinamo Moscova a devenit viral dupa ce a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la club.

Intrebat de posibilitatea de a pleca de la Dinamo Moscova, Clinton N'Jie a incurcat taberele atunci cand a spus ca desi are oferte din Anglia, ar vrea sa continue la CSKA Moscova, rivala lui Dinamo Moscova, echipa la care se afla de un an.

"Mai am 3 ani de contract aici, insa suntem in fotbal si se poate intampla orice, pot aparea rapid schimbari. Am primit mai multe oferte, inclusiv din Anglia. Insa, ma simt foarte bine la CSKA, ma concentrez doar pe munca de aici si sa incheiem sezonul bine", a declarat N'Jie conform Foot Mercato.

N'Jie a fost jucatorul lui Tottenham din 2015 pana in 2017, cand a fost vandut de englezi la Marseille. De la Marseille a fost transferat la Dinamo Moscova in 2019, club in tricoul caruia a jucat 15 meciuri si a inscris un gol.