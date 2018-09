FA-BU-LOS! Moment fara precedent pe terenul de fotbal: in loc de 4-1 scorul a devenit 3-2 dupa decizia VAR! Ce s-a intamplat pana la final e incredibil

Un meci nebun de tot a avut loc in Major League Soccer.

San Jose Earthquakes a pierdut incredibil in ultima etapa din MLS in fata celor de la Atlanta United. Momentul meciului a avut loc in minutul 67, la scorul de 3-1 pentru gazde. Chris Wondolowski a marcat golul de 4-1 pentru Earthquakes si meciul parea decis.

Doar ca arbitrul a luat o decizie care a schimbat total soarta meciului! In faza premergatoare, un fundas de la Earthquakes a facut un hent in careu nesanctionat. Astfel, arbitrul a decis sa anuleze reusita gazdelor si a acordat penalty pentru Atlanta United.

Cei de la Atlanta au revenit incredibil in meci si au castigat cu 4-3 cu un gol in minutul 90+5! "Este dificil pentru ca aveam 4-1 la un momentan dat, apoi s-a facut 3-2 si a devenit un alt meci. A fost punctul de cotitura. Cred ca a fost insa decizia corecta" a declarat antrenorul interimar al lui San Jose, Steve Ralston.