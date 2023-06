E gata! Inter Miami, al doilea transfer răsunător după Leo Messi

Starul sud-american a explicat într-un amplu interviu acordat presei spaniole de ce nu s-a întors pe Camp Nou și a ales, în cele din urmă, să dea curs ofertei lui David Beckham de la Inter Miami, chiar dacă arabii de la Al-Hilal i-au oferit un contract fabulos.

Oricum, Messi va încasa o avere și în Major League Soccer, unde veniturile sale anuale pot ajunge chiar și la 150 de milioane de euro.

Leo Messi aduce lângă el la Inter Miami un fost coleg de la Barcelona!

S-a zvonit că argentinianul i-ar fi cerut lui David Beckham să aducă alături de el în MLS doi foști colegi de la Barcelona, Sergio Busquets și Jordi Alba. Ambii vor fi liberi de contract în această vară, după ce angajamentele cu clubul de pe Camp Nou vor ajunge la final.

Busquets se pare că a bătut deja palma cu Inter Miami și va semna un contract valabil până în 2025 cu clubul patronat de David Beckham, notează jurnalistul Toni Juanmarti.

În acest sezon, Sergio Busquets a bifat 30 de apariții pentru FC Barcelona și a reușit să paseze decisiv în patru situații, în La Liga. De când se află la gruparea catalană, închizătorul nu a marcat decât de 18 ori, în peste 700 de meciuri jucate.

????Sergio Busquets jugará en el Inter de Miami. El de Badía aceptará oficialmente la propuesta del club americano en las próximas horas. ????Será jugador franquicia ????Firmará hasta 2025 ????Clave la mejora de la propuesta de Inter en las últimas horas https://t.co/ttGFKbSaIS — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) June 18, 2023

Ce a spus Lionel Messi despre transferul lui Sergio Busquets

În interviul acordat, Messi a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Sergio Busquets la Inter Miami, însă argentinianul a explicat că mutarea sa nu are legătură cu cea a fostului coleg, fiecare luând deciziile pentru el.

"Este alt lucru care s-a scris, că plec cu Busi și Jordi în Arabia, că aveam totul aranjat. Nu, fiecare se gândește la viitorul său.

Eu am fost în mod clar atent la ei și la ce vor face însă nu ne-am pus în niciun moment de acord să mergem împreună undeva. Am decis pentru mine și nu știu ce vor face ei. În cazul meu a fost legat de ce am spus deja și nu am nimic aranjat cu nimeni", a declarat Messi.