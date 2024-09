Cum a ajuns Victor Osimhen să semneze cu Galatasaray: ”A fost imediat de acord”

După ce negocierile cu Paris Saint-Germain au picat, Victor Osimhen a ajuns în cele din urmă să semneze în prima ligă a Turciei cu Galatasaray. Napoli l-a trimis sub formă de împrumut la clubul din Istanbul până la finalul actualei stagiuni.

Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Victor Osimhen a fost miercuri prezentat oficial la Galatasaray, club care a demarat negocierile cu atacantul nigerian imediat după ce s-a închis fereastra de transferuri din ligile de top ale Europei.

”Afacerea Osimhen a început vineri, la ora 00:01, imediat după închiderea ferestrei de mercato europene. Napoli a deschis imediat negocierile cu Galata. Jucătorul a făcut la fel. A trebuit să fim rapizi. Victor Osimhen a spus imediat 'da'”, a spus agentul FIFA George Gardi pentru TMW, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

