Ce cadou i-au făcut arabii lui CR7 după ce portughezul a ajuns la 900 de goluri în carieră

Lusitanul a fost titularizat în Portugalia - Croația (Nations League) și a ajuns la borna istorică de 900 de goluri în minutul 34, când a dus scorul la 2-0. Confruntarea s-a încheiat 2-1 în favoarea portughezilor. Ulterior, Cristiano Ronaldo a înscris și golul 901, în Portugalia - Scoția.

Vineri seară, starul portughez a revenit în Arabia Saudită pentru duelul lui Al Nassr din Saudi Pro League cu Al Ahli, din etapa cu numărul trei a primului eșalon.

Meciul s-a încheiat 1-1, dar înainte de startul acestuia, arabii i-au pregătit un tricou special lui Cristiano Ronaldo cu numărul 900 pe spatele acestuia și tipărit ”GOAT” (n.r. cel mai bun din istorie).

????✨ Al Nassr celebrated Cristiano’s record with special shirt for his 900th career goal!

…meanwhile, Ronaldo made it already 901 goals. ???????? pic.twitter.com/iNbU5ykDh8