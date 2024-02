Beșiktaș i-a reziliat contractul unui fotbalist dintr-un motiv inedit

Emirhan Delibaş (21 de ani), mijlocașul de bandă al celor de la Beșiktaș, a fost dat afară de la echipă pentru ca ar fi avut un cont pe Tinder, o aplicație pentru întâlniri.

Fostul internațional turc de tineret a negat vehement această variantă în spațiul public, dar declarațiile sale nu au fost luate în considerare de șefii clubului.

La scurt timp după ce zvonurile au apărut în spațiul public, Beșiktaș a anunțat că cele două părți s-au înțeles cu privire la rezilierea contractului. Evident, clubul nu a oferit detalii suplimentare.

„Ne-am despărțit de fotbalistul profesionist Emirhan Delibas de comun acord. Îi urăm succes în carieră”, a transmis Beșiktaș.

???? ????????????????????????????????: Beşiktaş have terminated Emirhan Delibaş' contract because he has a profile on a dating app. ???????????? pic.twitter.com/dC740hPC5P