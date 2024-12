Din cartea de vizită a adversarilor lui ”Geolgău” nu lipsește nici meciul cu Jean Paul Mendy, fostul adversar al lui Lucian Bute, de la gala de la Romexpo (București). A impresionat chiar și specialiștii străini, iar după Revoluție a fost aproape să se stabilească în Ungaria.

Maghiarii au văzut de ce este capabil românul și i-au cerut să fie un pion important în dezvoltarea boxului din țara vecină României, doar că răspunsul lui Octavian Stoica a fost categoric: a spus nu! A ajuns la concluzia că ”tot mai bine e acasă”, dar a recunoscut că și limba maghiară a fost un motiv, i-a pus probleme.

Octavian Stoica ”Geolgău”, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

A rămas în România, iar în acest moment are o școală de box de unde speră să scoată un viitor campion mare al țării, care să facă performanță la profesioniști.

(N.r. – Te-ai gândit să te stabilești în afara României?) ”Niciodată! Puteam să rămân de o grămadă de ori... am avut și invitație! În 1990, am avut o ofertă din Ungaria, din Budapesta. Un antrenor de acolo, când m-a văzut mi-a spus: vino aici! M-am dus acolo... îi băteam și la box, îi băteam și la fotbal! Îi băteam la toate (n.r. – sporturile).

Au vrut să îmi dea o garsonieră, să rămân acolo, dar nu îmi plăcea limba. Am revenit în țară. Am stat cam trei luni în Ungaria, dar am venit acasă. Tot mai bine e acasă!”, a precizat Octavian Stoica în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.