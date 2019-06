REVOLUTIE IN RING! Beia vs Gurrola in direct la ProX, vineri, ora 21:00

Biea se va bate cu "Pantera din Mexic" pentru titlul intercontinental vineri seara, la ProX, de la ora 21:00.



Flavius Beia a luat lectii de la Ricky Hatton in Anglia si vrea sa-i calce pe urme englezului care a facut istorie in box. Biea viseaza sa castige o centura mondiala cu Ricky Hatton in coltul ringului.

"Pentru gala asta chiar am vorbit cu el (n.red. cu Hatton), nu va fi prezent, dar sigur la urmatoarea gala vom vorbi cu el sa fie prezent. Voi dovedi in ring ca merit sa-l am in colt si ca merit sa ma antreneze pe mine. Sigur se va intampla asta!", a declarat Flavius Biea.

La sala lui Ricky Hatton din Manchester, Biea l-a cunoscut si pe Tyson Fury.