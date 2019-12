Campionul greilor la box, Ruiz va lua de 5 ori mai putini bani decat Joshua. Lupta anului va fi sambata seara, la PRO TV si PRO X !

Joshua va lua 85 de milioane, iar Ruiz doar 13 milioane la gala din Arabia Saudita, unde sunt puse in joc 4 centuri mondiale!



Joshua promite ca-l face knock out pe Ruiz in meciul revansa, la PRO TV ! Gala incepe sambata seara de la 8 pe Pro X!