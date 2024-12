Cel poreclit "Moșul" de prieteni și colegi și supranumit "The Lion" de fanii canadieni este fost campion mondial (1995) și european (1996 / + bronz, în 1993), dublu medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice (1992, 1996) la amatori și campion mondial la profesioniști (WBA, categoria ușoară / 5 ianuarie 2002 - 24 octombrie 2003). Sportivul și-a deschis recent o sală de box în București și crede cu tărie ca poate deveni un antrenor mai bun decât a fost ca sportiv.



"În Canada mă antrenam în garaj, acum sunt condiții de cinci stele"

"E un vis devenit realitate deschiderea acestei săli în România. Box Club Leonard Doroftei este un loc unde poți vedea o centură de campion mondial, o medalie de campion olimpic și european, aici sportul e la el acasă. Și aștept să vină copii pe care să-i antrenez și să scoatem alți campioni.



În Canada mă antrenam în garaj, a fost o tentativă acolo de a încropi ceva, acum sunt condiții de cinci stele. Îi aștept pe cei mici pentru a pătrunde în tainele acestui sport minunat. În Canada am avut șansa unică de a antrena în timpul pandemiei, chiar dacă a fost un garaj, le mulțumesc celor care mi-au dat această șansă.



"Nu mă văd altundeva decât în sală"

M-am redescoperit. Mi-am dat seama că am fost boxer adevărat, că nu mă văd altundeva decât în sală. Îmi doresc enorm să pot să ajut copiii să învețe boxul. Proiectul e unul pe termen lung, îmi doresc mult să las ceva în urmă pentru acest sport.



Nu sunt fantastic, nu sunt cel bun, sunt doar un antrenor care muncește și pune suflet. N-am plecat niciodată din țară, sufletul mereu rămâne aici. Aștept copii cărora le place boxul. Într-o competiție, ca la Olimpiadă, avem cinci meciuri, cu cinci adversari diferiți, de pe cinci continente, cu cinci stiluri diferite.



Dacă nu știi să lupți cu fiecare, e un mare păcat și un dezavantaj. Dar noi, cei care au trecut prin aceste lucruri și am învățat din greșelile noastre, trebuie să-i ajutăm pe cei care vin din urmă să rupem această barieră.



"Cred sincer că pot fi un antrenor mai bun decât am fost ca sportiv"

Cred sincer că pot fi un antrenor mai bun decât am fost ca sportiv. Cu siguranță! Și am fost un sportiv bun. Cred că am tot ce trebuie să fiu un antrenor bun: am calm, am experiență și știu cei trebuie unui sportiv de nivel înalt. Că e mic, că e înalt, cum o fi, îi găsesc stilul imediat. Lucrez cu el, mă fac una cu sportivul și îl voi corecta doar atunci când este nevoie.



Putem să avem un campion mondial la profesioniști pregătit în România, nu în Canada, nu în SUA, nu în Mexic. Dacă îmi dați această șansă, o s-o exploatez. Avem copii buni, doar că trebuie să învățăm să lucrăm și ca în lumea profesionistă. Nu doar meciurile trebuie analizate, ci și ce se întâmplă înainte de meci, și cu se întâmplă după meci", a declarat "Moșul".

Foto - Gabriel Chirea