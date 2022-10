Este extrem de puțin cunoscut faptul că Mike Tyson a fost format încă de la 13-14 ani să devină o fiară în ring cu ajutorul unor ședințe de hipnoză, coordonate de antrenorul și tatăl său adoptiv, Cus D’Amato.

În presa internațională au apărut o serie de imagini rare cu celebrul sportiv, de când avea 15 ani, imagini în care se poate observa cum era consolat de legendarul antrenor Teddy Atlas, înaintea unui meci în care și-a distrus adversarul.

În materialul respectiv se observă cum tânărul este aproape în lacrimi, iar la câteva secunde intră în ring și își câștigă meciul în doar 40 de secunde. Filmarea este de o competiție din 1982.

Mike Tyson: "Aș prefera să fiu plătit cu 8 milioane de euro altundeva"

Întrebat într-un interviu recent dacă va deveni antrenor, Mike Tyson a precizat recent că nu își dorește acest lucru, i-ar ocupa prea mult și nu ar mai avea timp de nimic. Americanul a explicat dedicarea pe care trebuie să o dețină un antrenor și prezența efectivă cu boxerii.

"Nu am timp, am treburi de făcut, nu am timp să fiu în sală în fiecare zi, toată ziua, asta face un antrenor, este jobul lui, în fiecare zi, nonstop în sală. Aș prefera să fiu plătut cu 8 milioane de euro altundeva decât să stau în sală zilnic. Ascultă, când ești antrenor, ești psihiatru, mamă, tată, tată vitreg, ești totul", au fost cuvintele lui Mike Tyson în podcastul lui Rosie Perez.