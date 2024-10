Investigația, inițiată de FIBA la sfârșitul sezonului trecut, vizează mai multe cluburi, printre care și echipa masculină CSM Galați, suspectată că ar fi fost implicată în acest flagel al pariurilor live.



Carmen Tocală: "Toleranță zero!"



Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet, a precizat atitudinea intransigentă a forului pe care îl conduce față de aceste practici nocive.



„Federația noastră este autonomă și are calitatea de a putea desfășura investigații asupra competiției pe care o organizează. Avem toleranță zero față de aceste aspecte. Federația și-a nominalizat Single Point of Contact (n.r. – detectiv) la FIBA acum 2 ani și jumătate, tocmai pentru a avea, în directă legătură cu FIBA, o permanentă supraveghere a campionatului național și nu numai. Deci pașii au fost făcuți acum doi ani și jumătate.



În ceea ce privește ridicarea steagului, au fost declarații ale antrenorilor după Cupa României din sezonul 2023/2024, în lunile septembrie-octombrie. Diferențele de scor n-au ridicat semne de întrebare. Au fost investigații ale Single Point of Contact desemnat de Federație pentru a face aceste investigații. În continuare investigăm. Ancheta este în derulare, nu putem oferi niciun fel de informații. Federația a suportat și va suporta toate costurile privind deplasările, hotelul și instruirea Single Point of Contact. Vom vedea care sunt posibilii următori pași, dacă există infracțiuni.



Ancheta se va încheia în ianuarie. De aceea este discreție, pentru că este o anchetă în curs. Sper ca în acest fel să dăm un exemplu pozitiv în sportul românesc. Îmi pare rău să spun că voi lua din banii de pregătire a copiilor pentru a plăti anchete pentru oameni implicați în astfel de acțiuni. Toleranța este zero!”, a spus Carmen Tocală, la Sport Total FM.



Cazul "Shakem Johnson"



Printre figurile centrale ale investigației se numără jucătorul american Shakem Johnson, care ar fi fost contactat în repetate rânduri prin diverse canale, inclusiv WhatsApp, de către persoane ce i-au propus aranjarea meciurilor pentru sume de bani.



Conform GSP, Johnson ar fi refuzat aceste propuneri, însă prezența unei asemenea intenții în interiorul competiției românești a alertat imediat autoritățile baschetbalistice.



Pentru a contracara astfel de practici, Federația Română de Baschet a colaborat direct cu FIBA, consolidând încă de acum doi ani și jumătate o relație de colaborare continuă.



FRB a desemnat un “Single Point of Contact”, un detectiv specializat pentru supravegherea permanentă a campionatului național.



Acest demers a venit în contextul în care diferențele de scor și situațiile suspecte din Cupa României 2023/2024 au atras atenția antrenorilor, determinând FRB să intensifice monitorizarea competițiilor interne.