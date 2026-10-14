La 43 de ani, legendarul Asafa Powell începe o nouă carieră

Legenda jamaicană a sprintului, care a deţinut recordul mondial la 100 m din 2005 până în 2008 (9,77 şi apoi 9,74 secunde), a petrecut mai mult de douăzeci de ani antrenându-se cu Stephen Francis, antrenorul emblematic care a decedat în iulie anul trecut.

La cinci ani de la ultima sa cursă (şi-a anunţat oficial retragerea în 2022), Asafa Powell, în vârstă de 43 de ani, începe o carieră de consultant internaţional de înaltă performanţă.

"Tot ce am învăţat în două decenii la vârf - viteză, formă, disciplină, lecţiile care vin doar concurând împotriva celor mai buni din lume - sunt gata să transmit mai departe", a scris el joi pe contul său de Instagram.

"Accept acum solicitări de la antrenori din întreaga lume: starturi, accelerare, viteză maximă şi pregătire pentru curse."

El a clarificat că anunţul se adresează "sportivilor privaţi, universităţilor, federaţiilor naţionale, echipelor profesioniste şi cantonamentelor".

Fostul sprinter, dublu medaliat cu bronz la Campionatul Mondial (2007, 2009) la proba de 100 de metri, şi-a format filosofia antrenamentului prin relaţia cu Francis, cofondator al MVP Track Club şi un antrenor de viteză proeminent. Munca sa îndelungată i-a permis lui Powell să devină unul dintre cei mai constanţi sportivi din istoria acestui sport, cu 97 de curse sub 10 secunde şi un reper tehnic.

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