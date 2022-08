„Arogantul” Ronaldo a încercat să o intimideze pe mama băiatului căruia i-a dat peste mână și distrus telefonul: „Mi-a zis că are avocați buni!” 

Incidentul s-a petrecut la începutul lunii aprilie, după meciul dintre Everton și Manchester United, pierdut de „diavoli”. Cristiano Ronaldo, furios din cauza rezultatului, dar și după o accidentare suferită, i-a dat peste mână unui suporter al gazdelor, care întinsese telefonul pentru a face o poză cu el. Telefonul băiatului a fost distrus, iar mama acestuia a postat după meci fotografii cu mâna fiului său vânătă, dezvăluind că fiul său suferă de autism.

Pentru a se „revanșa”, portughezul a încercat să îl cheme pe Jacob la un meci pe Old Trafford, însă Sarah Kelly, mama lui, a refuzat, spunând că acesta se teme să mai revină pe stadion. La câteva luni distanță, femeia a vorbit despre moment, dezvăluind că a fost contactată de Cristiano Ronaldo. Portughezul a încercat să o convingă pe femeie să renunțe la acuzațiile împotriva sa.

Cristiano Ronaldo a încercat să o intimideze pe Sarah Kelly

Sarah plănuiește să ia măsuri legale împotriva portughezului, care a acceptat săptămâna trecută cauțiunea pentru agresiune. 200 de lire sterline a fost pus să plătească fotbalistul. Mama lui Jacob a povestit în detaliu cum la o zi după atac, un bărbat numit Sergio, care spunea că este asistentul lui Ronaldo, a sunat-o să îi spună să se întâlnească cu jucătorul. Femeia a refuzat și a fost întrebată: „Știi cine este Ronaldo?”

„I-am spus: 'Desigur că știu și răspunsul este nu!' Am închis. Tremuram și plângeam. M-am simțit intimidată. Cum îndrăzneau?”. Sarah a dezvăluit că același bărbat a sunat-o câteva zile mai târziu, spunând că Ronaldo și-ar dori să vorbească personal cu ea. „Cel mai arogant bărbat cu care am vorbit vreodată”, a fost descrierea făcută de Sarah fotbalistului.

„Mi-a sunat telefonul iar și un bărbat a zis: 'Sunt Cristiano Ronaldo'. M-a întrebat dacă mi-ar plăcea să merg și să îi întâlnesc familia. A spus: 'Nu sunt un tată rău', iar eu i-am zis că nu am spus vreodată că ar fi un tată rău. A spus: 'Am un trecut dificil, mi-am pierdut tatăl', iar eu i-am răspuns că toți avem o poveste tristă, Ronaldo, mi-am pierdut tatăl de tânără și am avut și cancer.

Îmi tot spunea Jack, nici măcar nu știa cum mă cheamă, i-am zis că numele meu e Sarah și a zis: 'Oh, Sarah, îmi pare rău'. Nu i-a spus lui Jacob pe nume niciodată, întotdeauna i se adresa cu 'băiatul. Știu că băiatul are probleme'. I-am spus că nu are nicio problemă, are o dizabilitate și că el are problemă.

Apoi a zis: 'Îmi pare rău, nu am făcut nimic greșit. Nu am lovit, omorât sau plesnit pe cineva'. Asta m-a înfuriat, îmi bătea inima puternic și i-am zis: 'Deci faptul că i-ai dat peste mână băiatului meu și l-ai rănit înseamnă că nu ai rănit pe nimeni?'

Mi-a spus că nu vreau scandalul în presă și în tribunal. A zis că are o echipă legală bună, că va câștiga și că se va lupta cu mine până la capăt. A zis și că știe cum să manipuleze presa. M-a întrebat ce vreau de la el și i-am zis că nu vreau nimic, se ocupă poliția.

Am închis telefonul și m-a făcut să mă îndoiesc de mine, ca și cum am fi făcut noi ceva greșit. M-a iritat. Am plâns în continuu. Era o investigație a poliției iar eu eram martos. M-am simțit intimidată și furioasă că a primit numărul meu. Sunt dezgustată că a scăpat cu asta. Nici măcar nu i-a înlocuit telefonul băiatului. Fanii lui United ne-au amenințat, s-a făcut în așa fel încât noi să părem criminalii, iar Ronaldo victima inocentă”, a povestit Sarah conform Mirror.