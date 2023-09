Vești bune pentru Arsenal! Jucătorul e gata să "pună pixul pe foaie"

După patru etape disputate în primul eșalon al Angliei, „tunarii” se situează pe a cincea poziție cu 10 puncte. În consecință, echipa pregătită de Mikel Artea a înregistrat trei victorii, un rezultat de egalitate și 0 înfrângeri.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că norvegianul Martin Odegaard, căpitanul londonezilor, care se află la Arsenal din august 2021, s-a înțeles cu echipa pentru prelungirea contractului.

Italianul a mai punctat pe Twitter că negocierile s-au purtat ceva timp, iar acum e vorba doar de o chestiune de timp până când Martin Odegaard va semna noua înțelegere și va fi prezentat oficial de „tunari”.

„Odegaard a vrut mereu să rămână”, a informat Fabrizio Romano pe Twitter.

Arsenal have received positive feedback from Martin Ødegaard & his camp over contract extension ????⚪️⏳ #AFC

Negotiations advancing as reported last week — now considered matter of time to reach agreement on new deal ????????

Ødegaard always wanted to stay. pic.twitter.com/tJIm3axXmP