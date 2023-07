Cumpărat de Manchester United în august 2022, de la Real Madrid, pentru 70 de milioane de euro, Casemiro s-a impus rapid la gruparea din Premier League, acumulând 51 de meciuri în toate competițiile.

După vacanța din această vară, Casemiro s-a întors la antrenamentele lui Manchester United cu câteva kilograme în plus, scrie As, iar fanii s-au arătat uimiți de transformare fizică a mijlocașului brazilian.

"Ce s-a întâmplat?", s-au întrebat mai mulți microbiști după ce au văzut o fotografie cu Casemiro la antrenamentul lui Manchester United, în care brazilianul pare să aibă câteva kilograme în plus.

Don't tell me 5 weeks of holiday made Casemiro this fat ???? pic.twitter.com/JmOjf8NtwL