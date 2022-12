Absent de la Cupa Mondială deoarece Norvegia nu s-a calificat la turneul final, Erling Haaland a avut o pauză mai lungă de când nu a mai jucat într-un meci oficial, însă a revenit în forță în partida din Cupa Ligii Angliei.

După ce a ratat o ocazie imensă în primele secunde, starul norvegian a marcat primul gol al întâlnirii în minutul 10, după ce a primit o pasă perfectă de la Kevin de Bruyne, pe care a finalizat-o cu o execuție acrobatică.

RIGHT WHERE HE LEFT OFF!!

Erling Haaland puts City in front ⚡ pic.twitter.com/PdMmP6JTCC