Surpriza URIASA! Cu cine a semnat Marcelo Bielsa

Leeds United l-a pus antrenor pe argentinianul considerat unul dintre cei mai spectaculosi oameni din fotbalul mondial.

Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Bielsa, 62 de ani, a atrenat in cariera nationalele din Argentine si Chile, iar la nivel de club are experiente la Espanyol, Bilbao sau Marseille.



Bielsa a castigat titlul in Argentina cu Newell's Old Boys si Velez Sarsfield, iar in 2012 a jucat finala Europa League la Bucuresti cu Bilbao. Bascii au pierdut insa categoric meciul cu Real Madrid, 0-3.

"Sunt incantat ca am ajuns la Leeds. Mi-am dorit mereu sa ajung in Anglia. Am si avut sansa de a semna in cateva randuri, dar am asteptat proiectul potrivit. Cand un club cu istoria lui Leeds iti face o oferta, e imposibil sa refuzi", a spus Bielsa pentru site-ul oficial al clubului englez.

Fosta finalista de Champions League (1975), Leeds United a mai avut o perioada de glorie la sfarsitul anilor '90 si inceputul anilor 2000, apoi problemele financiare au impins-o in liga a doua. Leeds are obiectiv promovarea in noul sezon din Championship.