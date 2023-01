"Sunt un geniu" :). Pep Guardiola, spectacol la conferința de presă după victoria cu Chelsea, din campionat

Diferenţa a fost făcută de golul marcat de algerianul Riyad Mahrez (minutul 63), din pasa lui Jack Grealish, ambii jucători fiind introduși pe teren în repriza a doua a partidei.

Chelsea, care a nu a putut conta în acest meci pe Ngolo Kante, Edouard Mendy sau Reece James, l-a pierdut şi pe Mason Mount, accidentat la încălzire. Londonezii au rămas în prima jumătate de oră fără alţi doi jucători importanți, Raheem Sterling (minutul 5) şi Christian Pulisic (minutul 22), de asemenea accidentaţi.

Următorul meci al echipei Chelsea va avea loc peste trei zile, în Cupa Angliei, tot contra lui Manchester City, la PRO ARENA și VOYO, duminică, de la ora 18:30.

Pep Guardiola, show la conferința de presă

La conferința de presă care s-a desfășurat după meci, Pep Guardiola a avut o recție savuroasă cu privire la partida câștigată de echipa sa.

"Sunt un geniu. La ultima conferință de presă, am fost întrebat de ce am făcut primele schimbări abia în minutul 87 în meciul cu Everton. Am luat notițe și m-am gândit la asta. Toți antrenorii vor să facă schimbări prin care să aducă un plus echipei.

Uneori, vezi că echipa ta joacă bine, dar e în dezavantaj pe tabelă, te gândești că nu are rost să faci schimbări", a spus Pep Guardiola, citat de as.com.

Clasament Premier League