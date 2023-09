Rezultat istoric în Premier League: Sheffield United - Newcastle 0-8, cu opt marcatori diferiți!

Newcastle a marcat cele opt goluri prin opt marcatori diferiți. La pauză, trupa lui Eddie Howe conducea cu 3-0, după golurile lui Longstaff (21), Burn (31) și Botman (35). În actul secund, pentru oaspeți au mai înscris Wilson (56), Gordon (61), Almiron (68), Guimaraes (73) și Isak (87).

Potrivit Opta, Newcastle a devenit prima echipă din istoria Premier League care are opt marcatori diferiți într-un singur meci.

De asemenea, Sheffield United a înregistrat cel mai drastic eșec din istoria clubului în campionat. Precedentul astfel de record negativ data din noiembrie 1933, de la un eșec cu Middlesbrough, scor 3-10.

De-a lungul istoriei sale, Newcastle a obținut o singură victorie mai clară în campionat, un 13-0 înregistrat împotriva lui Newport County, în octombrie 1946, scrie BBC.

0-8 - This was Sheffield United’s largest ever defeat in their league history in their 4,988th game. It is the first time that the Blades have conceded eight goals in a league game since their 3-10 defeat to Middlesbrough in November 1933. Drubbing. pic.twitter.com/OU0kqJ3Fcv