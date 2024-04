Actriţa Anne Hathaway nu şi-a putut stăpâni entuziasmul în timpul unui interviu, ea bucurându-se de un gol înscris de Arsenal la un meci din Premier League. Reacţia a devenit virală.

Sâmbătă, Arsenal Londra a învins în deplasare Wolverhampton, scor 2-0. Primul gol a fost marcat de Trossard, în minutul 45, iar rezultatul final a fost stabilit de Odegaard ‘90+5.

Când Trossard a deschis scorul pentru Arsenal, fanii din întreaga lume s-au bucurat, inclusiv Hathaway. Ea a reacţionat chiar în timpul unui interviu în care îşi promova noul film, "The Idea of You", scrie news.ro.

În timp ce vorbea pentru Interview Magazine, colegul ei de platou Nicholas Galitzine era cu un ochi pe scor şi a alertat-o pe actriţă după ce Trossard a deschis scorul. “I love you!”, a reacţionat Hathaway, bucuroasă.

"Scuze, suntem amândoi fani ai aceleiaşi echipe şi acum se desfăşoară un meci", a explicat ea apoi.

Anne Hathaway a dezvăluit în urmă cu câteva zile că este un mare fan al echipei Arsenal, care marți seară a trecut și de Chelsea, scor 5-0, și și-a consolidat astfel primul loc în Premier League.

Anne Hathaway's reaction to Leandro Trossard's goal for @Arsenal at the start of an interview this weekend is priceless ????

???? @DCfilmgirl pic.twitter.com/1ccpfa2AVs