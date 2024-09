Marele meci al weekend-ului în fotbalul european a început de la 1-0 pentru City grație unui gol semnat de Haaland, a continuat cu accidentarea vedetei Rodri, în minutul 21, dar și cu o controversă care a atras o reacție ciudată a managerului catalan de pe Etihad Stadium.

Imediat după ce l-a pierdut pe Rodri, pretendent la Balonul de Aur, Pep s-a văzut egalat în minutul 22, când italianul Calafiori a înscris superb, cu stângul, de la marginea careului de 16 metri. Un moment petrecut înaintea golului l-a scos din minți pe marele antrenor spaniol.

Arsenal a beneficiat de un fault la mijlocul terenului, arbitrul Michael Oliver nu a fluierat restartul jocului, dar fundașul Gabriel s-a grăbit să repună mingea în joc și l-a lansat excelent pe Gabriel Martinelli. Acesta a pasat inspirat în spate, de unde Calafiori a înscris primul gol al carierei în Premier League, cu un șut imparabil pentru Ederson.

Imediat, fotbaliștii lui City s-au năpustit asupra arbitrului de centru pentru a-i reproșa reluarea jocului fără ca Oliver să fluiere, iar supărarrea le-a fost împărtășită și de către omul care-i conduce de pe banca tehnică. Iritat de modul în care a primit golul, Guardiola a izbit violent un scaun aflat pe banca de rezerve, fiind aproape să-l lovească și pe unul dintre colaboratorii săi.

Nu avea să fie ultimul moment tensionat al primei reprize. După ce Gabriel a punctat pentru 2-1 în minutul 45+1, belgianul Leandro Trossard a fost trimis mai devreme la cabine (minutul 45+8), primind al doilea galben pentru că a lovit mingea după fluierul lui Oliver. O decizie contestată îndelung, de această dată de către fotbaliștii lui Arsenal.

