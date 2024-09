Valentin Suciu, supărat foc după ce Gică Hagi i-a dat șah-mat în Farul - Sepsi 

Valentin Suciu, antrenorul celor de la Sepsi. și-a exprimat dezamăgirea după ce echipa sa, Sepsi, a fost învinsă la Ovidiu, scor 1-2 cu Farul.

Reacția lui Valentin Suciu după Farul - Sepsi 2-1

"În primul rând, Farul a avut atitudine. Acolo am pierdut meciul. Acum nu mai putem face nimic, dar trebuie să schimbăm această atitudine. Am avut superioritate numerică, însă nu am profitat de asta.

Pe mine mă deranjează că am ajuns în situaţia să faultăm în careu. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Dacă jucam măcar o repriză cum am jucat ultimele 7 minute, poate alta era soarta partidei”, a declarat Valentin Suciu, la finalul partidei de la Ovidiu.

Victorie reușită de Farul în etapa a 10-a din Superligă, 2-0 cu Sepsi Sf. Gheorghe, după un meci spectaculos. Alibec a deschis scorul rapid, în min.12, din penalty, însă eliminarea lui Bălașa din min.30 (al doilea galben), a oferit oaspeților șansa de a fi și mai periculoși la poarta Farului.

Alibec a dublat însă avatanjul în min.54, tot din penalty, repetat după ce inițial Niczuly apărase șutul lui Grigoryan, a adus mai multă liniște pentru ultima parte a jocului.

Oaspeții au redus din diferență în al doilea minut al prelungirilor.

Farul Constanța - Sepsi Sf. Gheorghe 2-1 (1-0)

Au marcat: Alibec 12 și 52 (ambele penalty) /

Cartonașe galbene: Bălașa 18 și 30, Vînă 34 / Sota 45, Niczuly 50

Cartonașe roșu: Bălașa 30 / El Sawy 76