Pep Guardiola semnează? Declarația misterioasă a spaniolului

Guardiola se află în ultimul an al actualului angajament cu formația din Manchester iar zvonuri au vehiculat cum că "albaștrii" și-ar dori serviciile tehnicianului spaniol pentru încă o stagiune.

Manchester City a făcut deplasarea la New York pentru un meci de pregătire împotriva celor de la AC Milan. Partida se va disputa duminică, de la ora 01:00, pe stadionul "Yankee" din South Bronx.

Întrebat despre situația sa în cadrul clubului, ibericul a făcut o declarația misterioasă, care lasă de interpretat că ar putea fi în discuții pentru o potențială prelungire.

"Dacă îmi place ceea ce fac, de ce să mă opresc?", a spus tehnicianul.

"Îmi place la fel de mult (ca atunci când) m-au angajat. Așa că să mergem mai departe", a continuat spaniolul.

