Pep Guardiola s-a HOTARAT! Ce va face antrenorul dupa excluderea lui Man. City din competitiile europene

Man. City a fost exclusa din Europa pentru 2 sezoane din cauza incalcarii fair-play-ului financiar.

Pep Guardiola a vorbit despre situatia clubului si spune ca va ramane alaturi de echipa, in ciuda sanctiunii dictate de UEFA.

"Am spus in urma cu o luna ca iubesc clubul acesta, iubesc sa fiu aici. De ce ar trebui sa plec? Am discutat cu jucatorii: in cursul urmatoarelor trei luni ne vom concentra pe ceea ce trebuie sa facem si apoi vom vedea decizia (n.r. City va face apel la TAS). Personal, eu voi fi acolo. Vreau sa raman pentru a continua sa ajut clubul si pentru a mentine acest nivel cat mai mult posibil", a declarat tehnicianul.

Campioana Angliei a primit o pedeapsa fara precedent: 30 de milioane de euro amenda si excluderea din toate comeptitiile europene pentru ca au fost gasite dovezi ca regulamentul UEFA nu a fost respectat, regulile privind sponsorizarile si fair-play-ul financiar fiind incalcate. Totusi, seicii lui City au facut apel la TAS si asteapta o decizie finala in luna iunie.