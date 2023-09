Pep Guardiola a lăudat un jucător: "Fantastic, excelent"

După cinci etape disputate în eșalonul de top al Angliei, „cetățenii” se situează pe prima poziție cu 15 puncte. În consecință, echipa pregătită de Pep Guardiola a înregistrat cinci victorii din cinci posibile.

Antrenorul spaniol a vorbit despre Julian Alvarez, vârful argentinian care se află la Manchester City din ianuarie 2022 și mai are contract cu gruparea de pe „Etihad” până la finele sezonului 2027/28.

Pep Guardiola a evidențiat comportamentul lui Alvarez și faptul că indiferent dacă evoluează sau nu, jucătorul rămâne la fel și nu își schimbă atitudinea.

„Julian Alvarez e fantastic. Mereu se comportă bine. Dacă joacă sau nu, dacă e campion mondial sau nu. Mereu e la fel. Are doza perfectă de dezamăgire dacă nu joacă, dar e mereu pregătit de oportunitate. E excelent”, a spus Pep Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

