Manchester City a obţinut a şasea victorie consecutivă de la debutul actualei ediţii a campionatului din Anglia, învingând pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe Nottingham Forest.

"Cetăţenii" s-au impus pe Etihad Stadium prin golurile marcate în debutul primei reprize de Phil Foden (7) şi Erling Haaland (14).

În repriza secundă, Manchester Ciy a evoluat în zece jucători, după eliminarea lui Rodri (46). Mijlocașul spaniol a văzut direct cartonașul roșu în urma unei altercații cu Morgan Gibbs-White și va lipsi, probabil, în următoarele trei partide, următoarea fiind cu Arsenal.

Cu maximum de puncte (18) după şase etape, Manchester City domină clasamentul din Premier League, fiind urmată de Tottenham, Liverpool şi Arsenal, toate cu câte 13 puncte după cinci meciuri.

Rodri was given a red card for this altercation with Gibbs-White. pic.twitter.com/fri41oDzak