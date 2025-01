Pe podium, cu jucători puși pe liber de cluburi importante

Înaintea lui Nottingham Forest se mai află Liverpool (50p, 21m, +30) și Arsenal (44p, 22m, +22), iar principalele urmăritoare sunt Manchester City (38p, 22m, +15), Newcastle United (38p, 22m, +12) și Chelsea (37p, 21m, +15), probabil echipele cu care se va lupta să ocupe unul dintre locurile care asigură calificarea în ediția viitoare a Champions League.



Formația antrenată de Nuno Espirito Santo a reușit rezultate mari în acest sezon, precum victorii cu Liverpool (1-0), West Ham (3-0), Manchester United (3-2) sau Tottenham (1-0).



Surpriza este cu atât mai mare cu cât echipa din West Bridgford se bazează pe câțiva fotbaliști care nu au reușit să se impună la alte cluburi importante. Printre cei puși pe liber de alte formații, dar care au evoluții excelente acum se numără Neco Williams (ex - Liverpool), James Ward-Prowse (ex - West Ham United), Chris Wood (ex - Newcastle United), Elliot Anderson (ex - Newcastle United), Ramon Sosa (ex - River Plate), Alex Moreno (ex - Aston Villa), Taiwo Awoniyi (ex - Liverpool), Anthony Elanga (ex - Manchester United), Callum Hudson-Odoi (ex - Chelsea), Matz Sels (ex - Newcastle United) sau Ola Aina (ex - Chelsea).



Nottingham Forest este patronat de controversatul armator grec Evangelos Marinakis

Nottingham Forest este patronat de Evangelos Marinakis (57 de ani). Acesta este un miliardar grec care mai deține cluburile de fotbal Olympiacos Pireu (Grecia / Super League, deținătoarea Conference League / club preluat în 2010) și Rio Ave (Portugalia / Primeira Liga / club preluat în 2023) și dorește să achiziționeze pe AC Monza (Italia / Serie A). În același timp, acesta este președinte al Stoiximan Super League (prima ligă de fotbal din Grecia) și vicepreședinte al Elliniki Podosferiki Omospondia (Federația Elenă de Fotbal).



Marinakis este născut la Pireu, tatăl său fiind Miltiadis Marinakis, un fost parlamentar grec și un bogat armator originar din Creta. Conform publicațiilor de specialitate, averea sa este de cel puțin 3.7 miliarde de dolari. El este consilier local al orașului-port Pireu și deține afaceri profitabile în transportul maritim (Capital Maritime Group, Capital Ship Management Corp., Capital Offshore) și în mass-media (Alter Ego Media, Lambrakis Press Group), în ultimul domeniu controlând ziarele Ta Nea și To Vima și televiziunea Mega Channel.



Oligarhul grec a fost și protagonistul unor episoade mai puțin onorabile. În 2011, acesta i-a incitat pe fanii lui Olympiakos să-l agreseze pe fotbalistul Djibril Cisse (Panathinaikos); în 2014 a intrat peste arbitri, la pauza meciului cu Asteras Tripolis; în 2015 a fost găsit nevinovat într-un caz de trucare de meciuri, deși presa și UEFA prezentaseră informații solide pentru acuzarea sa; în 2015 a fost condamnat în primele instanțe pentru că ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat, dar a scăpat de pedeapsa cu închisoarea, după o decizie a Curții Supreme din Grecia și după ce interceptările telefonice ale procurorilor au fost anulate; în 2021 a fost investigat de Drug Enforcement Administration (SUA) și Hellenic Coast Guard (Grecia) pentru trafic de droguri, dar acuzațiile au fost ridicate, după ce zece martori au murit în circumstanțe ciudate și dosarul a fost închis din lipsă de probe.



Foto - Getty Images