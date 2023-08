Newcastle transferă un jucător de la o rivală și plătește 33 de milioane de euro

Newcastle a cheltuit peste 153 de milioane de euro în această perioadă de transferuri, dar nu se oprește aici. Clubul patronat de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite e aproape de a încheia o nouă înțelegere pentru un jucător de la o rivală.

Lewis Hall (18 ani), tânărul crescut de Chelsea și debutat în Premier League abia în sezonul precedent, este următoarea țintă a revelației din sezonul precedent din campionatul Angliei.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, transferul a intrat în faza finală, iar Newcastle va plăti 33 de milioane de euro pentru a-i convinge pe cei de la Chelsea să renunțe la serviciile tânărului fotbalist.

Hall, care poate evolua atât în bandă stângă, ca fundaș sau mijlocaș, cât și ca mijlocaș central, va semna un contract valabil până în 2029 cu echipa de pe ”St. James Park”.

Lewis #Hall to #Newcastle from #Chelsea is at the final stage for €33M. Agreed personal terms for a contract until 2029. #transfers #CFC #NUFC