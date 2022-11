Manchester United i-a găsit înlocuitor lui David de Gea! Suma enormă pe care „diavolii roșii” trebuie să o achite pe noul portar

„Diavolii roșii” l-au achiziționat pe David de Gea în vara anului 2011 de la Atletico Madrid, pentru 25 milioane de euro, moment în care cota spaniolului pe piață, potrivit Transfermarkt, era de 12 milioane. Acum, portarul valorează 15 milioane, însă în 2018 a atins suma de 70 milioane de euro.

Acum, conducerea formației de pe Old Trafford pare că își dorește să cumpere un alt portar. Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că United țintește un transfer către Diogo Costa, goalkeeperul Portugaliei și al lui FC Porto.

#ManchesterUnited are still interested in #Porto’s goalkeeper #DiogoCosta for the next season. He has a release clause of €75M and #RedDevils’s scouts will monitor him during the World Cup. #transfers #MUFC #mutd https://t.co/QZUQ4iyr8i