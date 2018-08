Lovitura crunta primita de Mourinho! Jucatorul cu care este la cutite e la un pas sa semneze

Jose Mourinho a incercat toata vara sa scape de el.

Atacantul francez al celor de la Manchester United, Anthony Martial, este aproape de a semna un nou contract pe 5 ani cu clubul englez, in ciuda faptului ca Jose Mourinho a vrut sa-l dea afara toata vara! Martial a fost criticat public de catre Mourinho dupa ce a parasit cantonamentul echipei in presezon pentru a asista la nasterea copilului sau.

Suparat pe jucatorul de 22 de ani, Mourinho a incercat sa-l foloseasca intr-un schimb de jucatori cu Tottenham, pentru aducerea lui Alderweireld. Insa mutarea nu a mai avut loc iar Martial este hotarat sa semneze un nou contract. Motivul? Este sigur ca va rezista la Manchester United mai mult decat Jose Mourinho!

Mourinho se afla sub presiune dupa ce a criticat in aceasta vara conducerea clubului pentru ratarea transferurilor iar startul de sezon este unul dezastruos - United a pierdut in etapa a 2-a pe terenul celor de la Brighton, pentru ca apoi sa fie umilita in derby-ul cu Tottenham chiar pe Old Trafford, londonezii castigand cu 3-0.