Liverpool rămâne fără portar! ”Undă verde transferului”

După 38 de etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, Liverpool a acumulat 82 de puncte. ”Cormoranii” au înregistrat, așadar, 24 de victorii, 10 rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, scrie pe rețelele sociale faptul că Liverpool se va descotorosi la finele actualei stagiuni de Adrian San Miguel, portarul de rezervă.

Italianul a informat că Real Betis s-a interesat de serviciile goalkeeperului și că se pun la punct ultimele detalii pentru mutarea lui Adrian în Spania.

”S-a dat undă verde transferului”, a mai scris Fabrizio Romano pe platforma Twitter/X.

Cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, Adrian e legitimat la Liverpool din august 2019. A bifat 26 de apariții în poarta ”cormoranilor”, timp în care a încasat 36 de goluri și a încheiat fără gol primit în șapte meciuri.

????????⚪️ Real Betis are set to sign Adrián San Miguel as free agent from Liverpool, verbal agreement in place.

Formal steps needed, expected to follow in July then Adrian will return from Spain leaving #LFC as free agent.

There’s already his green light, as ABC reports. pic.twitter.com/EZErOhqOEr