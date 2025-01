În această iarnă, Salah a intrat în ultimele șase luni de contract cu Liverpool, echipă la care se află din iulie 2017. Fotbalistul și-a anunțat plecarea la finalul sezonului într-un interviu pentru Sky Sports.



Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mo Salah



”Cormoranii” sunt nevoiți, așadar, să-i găsească winger-ului un înlocuitor. Iar fichajes.net scrie că Leroy Sane ar putea fi o posibilă variantă pentru compartimentul ofensiv al lui Liverpool.



”Starul lui Bayern Munchen, Leroy Sane, a devenit unul dintre cele mai mari nume din planurile lui Liverpool pentru sezonul viitor”, scriu jurnaliștii publicației anterior menționate.



Sane se află la echipa bavareză din iulie 2020. Cotat la 45 de milioane de euro, neamțului i se încheie înțelegerea contractuală cu Bayern chiar la finalul lui iunie.



Ce a spus Salah despre plecarea de la Liverpool



„Este ultimul meu an la club și vreau să fac ceva special pentru oraș. Deși am spus întotdeauna că vreau să câștig Champions League, acum, pentru prima dată, îmi doresc să câștig Premier League cu Liverpool. Probabil pentru că nu am avut parte de celebrarea pe care o meritam când am câștigat în 2020”, a spus Salah pentru Sky Sports.



Întrebat dacă negocierile cu Liverpool au avansat, Salah a precizat că discuțiile nu au dus la niciun rezultat concret, iar șansele de a ajunge la un acord sunt minime.



„Nu am progresat. Suntem departe. Trebuie doar să așteptăm și să vedem ce va urma. Ceea ce îmi doresc este să pot privi înapoi și să îmi amintesc că am avut un sezon incredibil. Dacă mă gândesc la viitor, vreau să fiu mândru de ce am realizat la Liverpool”, a adăugat egipteanul.