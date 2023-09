Jurgen Klopp s-a întors la Mainz. "De unde a început totul"

Înainte de Liverpool, Jurgen Klopp a antrenat-o pe Borussia Dortmund. A strâns la trupa de pe „Signal Iduna Park” 318 meciuri și a înregistrat o medie de 1.90 puncte pe partidă, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Debutul în antrenorat l-a făcut la FSV Mainz 05, în februarie 2001, după ce și-a încheiat cariera fotbalistică. În pauza internațională, Jurgen Klopp a profitat de concediu și s-a întors la origini.

Fabrizio Romano, jurnalist sportiv expert în transferuri, a postat pe rețelele social media un clip cu Jurgen Klopp care admira arena lui FSV Mainz 05, „MEWA Arena”: "De unde a început totul", a scris italianul.

Jurgen Klopp back in Mainz, where it all started ❤️???????? pic.twitter.com/dAT7p947qE