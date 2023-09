Al-Ittihad a făcut o ofertă uriașă pentru a-l transfera pe starul egiptean al lui Liverpool, dar arabii s-au lovit de refuzul grupării de pe Anfield. În plus, și Salah și-a dorit să rămână la echipă.

Jurgen Klopp era convins încă de la început că nu-l va pierde pe Salah și a fost deranjat la ultima conferință de presă când a fost întrebat despre posibilitatea ca extrema dreaptă de la Liverpool să plece în iarnă.

Este de așteptat ca Al-Ittihad să încerce să-l transfere din nou pe Salah anul viitor.

„Glumești, nu? După o săptămână de la închiderea perioadei de transferuri, mă întrebi asta? Nu poți aștepta până în decembrie ca să mă întrebi asta? O să vedem ce se va întâmpla, nu știu în acest moment” a spus Jurgen Klopp, la conferința de presă.

