Manchester United a fost foarte activă în această vară pe piața transferurilor. Formația pregătită de Erik Ten Hag speră să ajungă la gloria de altădată și s-a întărit în toate compartimentele.

Diavolii roșii l-au adus pe portarul Andre Onana de la Inter, după ce plecarea despărțirea de De Gea a lăsat postul de titular vacant. Pentru 60 de milioane de lire sterline a fost adus și mijlocașul central Mason Mount de la rivala Chelsea, englezul evoluând și pentru naționala celor trei lei.

Rasmus Hojlund a semnat cu Manchester United!

Hojlund, atacantul de 1 metru și 90 de centimetri a fost adus de United ca soluție pentru problema din atac, după un sezon în care trupa lui Ten Hag a marcat de doar 58 de ori în 38 de meciuri în Premier League. Danezul a bifat în sezonul precedent pentru Atalanta 32 de meciuri, în care a reușit să înscrie de nouă ori și să contribuie cu 4 pase decisive.

”Nu este niciun secret că am fost un fan al acestui mare club încă de când eram mic și am visat să ajung pe Old Trafford ca jucător al lui Manchester United. Sunt incredibil de încântat de această oportunitate de a transforma acest vis în realitate și sunt hotărât să răsplătesc încrederea pe care clubul a arătat-o în mine. Este încă devreme în cariera mea, dar știu că sunt pregătit să fac acest pas înainte și să joc cu acest grup de jucători de clasă mondială.” a declarat Hojlund pentru The Sun.

Tânărul danez a avut și prima discuție cu antrenorul Ten Hag și a rămas impresionat de atmosfera din vestiar: ”După ce am vorbit cu managerul, am știut că acest mediu va fi perfect pentru dezvoltarea mea; mă bucur de oportunitatea de a lucra cu unul dintre cei mai buni antrenori din lume.” a mai spus Rasmus Hojlund.

Manchester United debutează în noul sezon de Premier League Old Trafford, în compania celor de la Wolves, luni 14 august, ora 22:00