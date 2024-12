Tottenham a învins-o cu 2-1 pe Manchester City la sfârșitul lui octombrie, în Carabao Cup, iar de atunci ”cetățenii” au picat în iad. Au urmat patru eșecuri consecutive, un egal și încă o înfrângere.



La începutul lui decembrie, City a consemnat și prima victorie după o lună: 3-0 vs. Nottingham Forest. Urmată însă de o remiză cu Crystal Palace. A revenit, ulterior, la forma negativă, cu două eșecuri în UCL (0-2 vs. Juventus) și Premier League (1-2 vs. United).



Englezii îl vor plecat pe Guardiola: ”Asta dacă vrea să rămână GOAT”



Publicația GOAL a scris despre Pep Guardiola. Englezii l-au îndemnat să plece de la Manchester City, în această perioadă critică, pentru a-și păstra titulatura de GOAT (n.r. The Greatest of All Time - Cel mai bun din toate timpurile).



”Pep Guardiola ar trebui să-l urmeze pe vechiul inamic Jurgen Klopp și să plece cu curaj de la Manchester City, care se chinuie în aceste momente, pentru a-și păstra intact statutul de GOAT.



Spaniolul nu pare pregătit pentru reconstrucția descurajantă care urmează”, punctează jurnaliștii de la GOAL.



Sfârșitul unei ere? O nouă plecare de marcă de la Manchester City



Manchester City este acuzată că a încălcat regulamentul privind Fair-Play-ul Financiar în 115 situații, iar acum va începe "procesul secolului în sport".



Unul dintre antrenorii secunzi ai lui Pep Guardiola, Raul Caneda, este pe punctul de a părăsi echipa, clubul Zhejiang FC fiind interesat de serviciile acestuia pentru postul de tehnician principal.



"Aş spune - îmi pare rău, vreau să-mi apăr clubul, mai ales în aceste zile moderne când toată lumea se aşteaptă ca noi nu [doar] să retrogradăm, să dispărem de pe faţa pământului, a lumii - că avem după-amieze mai bune decât adversarii. Acesta este motivul pentru care câştigăm mult", a declarat Pep Guardiola.