Englezii au aflat ce se întâmplă cu Mohamed Salah, după ce a anunțat că ”e ultimul său sezon la Liverpool”

În cele din urmă, starul egiptean a ales să rămână pe Anfield chiar și după plecarea lui Jurgen Klopp, dar a anunțat public că va fi ultimul său sezon în tricoul lui Lverpool, deoarece contractul său ajunge la final.

„Așa cum știți, e ultimul meu sezon la club. Vreau doar să mă bucur de el și să nu mă gândesc la altceva. Mă simt liber jucând fotbal și vom vedea ce se va întâmpla la anul”, a spus Mohamed Salah, în urmă cu doar câteva zile.

După anunțul făcut de Mohamed Salah, se pare că lucrurile au început să se miște, iar cei de la Liverpool au început negocierile cu extrema stângă pentru o prelungire a contractului.

În această perioadă, internaționalul egiptean este încrezător că va semna un nou contract cu cei de la Liverpool, scrie publicația britanică Liverpool Echo.

