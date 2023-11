„Cormoranii” au fost conduși în meciul de pe Kenilworth Road din minutul 80, când Chong a deschis scorul. Oaspeții însă au egalat, în al cincilea minut de prelungiri, prin Luis Diaz, revenit pe teren după ce a fost absent în ultimele două meciuri, după ce părinții săi au fost răpiți în Columbia.

Părinții lui Luis Diaz au fost răpiți de membrii unui cartel care se află în dispută deschisă cu autoritățile din Columbia. Mama fotbalistului a fost recuperată de polițiști, în timp ce tatăl acestuia încă este de negăsit. Deși a fost scos din lot o perioadă, Luis Diaz a revenit și a fost trimis în teren în minutul 83.

Columbianul a fost cel care a înscris golul egalizator, iar după gol a transmis un mesaj pe care îl avea imprimat pe sub tricoul de joc.

„Libertate pentru tata”, a transmis Luis Diaz.

"A wonderful moment but it doesn't change the situation. Most important thing is that his father gets released

"It's wonderful he wanted to be here. That's it, for us a super important goal and for him very important and emotional, but that's it"

???? Jürgen Klopp on Luis Diaz ???? pic.twitter.com/9QRSxndfok