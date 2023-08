Dorit de Barcelona, Bernardo Silva s-a decis și semnează în această săptămână

Curtat intens de FC Barcelona în ultimele ferestre de mercato, Bernardo Silva a decis să rămână la Manchester City și chiar să își prelungească înțelegerea cu formația pregătită de Pep Guardiola.

La finalul acestei săptămâni, starul portughez își va prelungi înțelegerea cu Manchester City, urmând să semneze un contract valabil până în 2026 cu campioana Angliei. Varianta Barcelona nu mai este astfel de actualitate pentru Bernardo Silva, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Cumpărat de Manchester City în iulie 2017, de la AS Monaco, în schimbul sumei de 50 de milioane de euro, Bernardo Silva a fost treptat una dintre cele mai importante piese din angrenajul echipei conduse de Pep Guardiola. Lusitanul a strâns 308 meciuri, 55 de goluri în 59 de pase decisive în tricoul "cetățenilor".

În sezonul precedent, Bernardo a strâns nu mai puțin de 55 de meciuri în tricoul lui City, iar cele mai importante două goluri ale sale au venit în returul cu Real Madrid (4-0), din semifinalele Ligii Campionilor, competiție la finalul căreia gruparea din Manchester City a ridicat trofeul.

Bernardo Silva has now verbally agreed to sign new contract at Manchester City — formally confirmed his decision to the club ???????? #MCFC

City expect Bernardo to sign contracts by the end of next week.

Understand new deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/fSg0dXjtd0