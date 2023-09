Dominik Szoboszlai l-a dat pe spate pe Jurgen Klopp: ”Din primul minut a fost impresionant”

Maghiarul a fost transferat de la RB Leipzig pentru 70 de milioane de euro și a impresionat într-un timp foarte scurt pe Anfield.

Szoboszlai a evoluat în opt partide pentru Liveprool, reușind să marcheze deja de două ori. Prestațiile sale solide l-au impresionat și pe antrenorul Jurgen Klopp.

Germanul a vorbit la superlativ despre noul său mijlocaș.

”Din primul minut de antrenament a fost impresionant. E un jucător de top, un băiat excepțional și încrezător. Muncește super mult, asta se poate vedea. Face mereu pressing și se luptă pentru a câștiga mingea”, a spus Klopp.

