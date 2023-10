Doliu la Manchester United! Deces în familia Ferguson, la 84 de ani

Sir Alex Ferguson (80 ani) este cel mai de succes antrenor din istoria fotbalului. Fostul tehnician a câștigat cu Aberdeen și Manchester United 38 de trofee, fiind urmat de Mircea Lucescu (77 ani), cu 37 de trofee. Sir Alex Ferguson (80 ani) a plecat de la cârma lui Manchester United în 2013, după aproape 27 de ani în care a ocupat fucția de manager la clubul de pe Old Trafford și a adunat 38 de trofee. Plecarea tehnicianului britanic a lăsat un gol imens la Manchester United. De 9 ani, „diavolii roșii” nu au mai reușit să câștige titlul în Premier League.

Cathy Ferguson, soția fostului antrenor al echipei Manchester United, Sir Alex, a murit la vârsta de 84 de ani. Familia Ferguson confirmă decesul printr-o declarație: ”Suntem profund întristați să confirmăm decesul de ieri al lui Lady Cathy Ferguson, căreia îi supraviețuiesc soțul, trei fii, două surori, 12 nepoți și un strănepot", se arată în declarație. "Familia cere intimitate în acest moment".

Un comunicat al clubului Manchester United a transmis: "Nu, nu, nu: Toată lumea de la Manchester United transmite sincere condoleanțe lui Sir Alex Ferguson și familiei sale... Lady Cathy a fost o soție, mamă, soră, bunică și străbunică iubită și un turn de putere pentru Sir Alex de-a lungul carierei sale".

Cathy era căsătorită cu Sir Alex din 1966, cuplul cunoscându-se în timp ce lucrau amândoi la o fabrică de mașini de scris. Fiul lui Lady Cathy și al lui Sir Alex, Darren, este managerul lui Peterborough United.

R.I.P Lady Cathy Fergusson, you will be remembered #PremierLeague #manutd #alexferguson #cathy pic.twitter.com/bbiMqwsWmC