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Cu o capacitate de 17.250 de locuri, stadionul a fost construit într-un spațiu delimitat de trei linii de cale ferată, în vestul Londrei. Arena a găzduit meciuri din Premier League, Campionatul European de Fotbal Feminin și competiții internaționale de rugby.

Istoria lui Brentford FC, clubul londonez înființat în 1889 Brentford Football Club a fost înființat pe 10 octombrie 1889, în cartierul londonez cu același nume. Ideea formării unei echipe de fotbal a apărut în urma unei întâlniri organizate la pubul Oxford and Cambridge, aflat în apropiere de Kew Bridge. La început, membrii fondatori nici măcar nu hotărâseră ce sport urma să practice noul club. Șase zile mai târziu, fotbalul a fost ales în detrimentul rugbyului, cu opt voturi pentru și cinci împotrivă. Primul meci al echipei a avut loc pe 23 noiembrie 1889, împotriva unei formații din Kew, și s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. În primele decenii, Brentford a evoluat în competițiile regionale din sudul Angliei. Clubul a intrat în Football League în 1920, iar în 1935 a reușit pentru prima dată promovarea în prima divizie. Cea mai bună clasare din istoria clubului a venit în sezonul 1935-1936, când Brentford a terminat campionatul pe locul cinci. Echipa a retrogradat în 1947 și a petrecut mai multe decenii în ligile inferioare. Revenirea în prima divizie a avut loc abia în 2021, după victoria cu 2-0 împotriva lui Swansea City în finala play-off-ului de promovare din Championship, potrivit cronologiei publicată de Brentford FC.

Griffin Park, vechiul stadion al lui Brentford. Arena care avea câte un pub la fiecare colț Înainte să se mute pe Gtech Community Stadium, Brentford a jucat timp de 116 ani pe Griffin Park, un stadion aflat la mai puțin de un kilometru și jumătate de actuala arenă. Griffin Park a fost inaugurat pe 1 septembrie 1904, cu un meci împotriva formației Plymouth Argyle, încheiat la egalitate. Stadionul a fost construit pe terenul unei foste livezi, închiriat inițial de la compania de bere Fuller, Smith & Turner. Numele arenei provenea de la grifonul folosit drept emblemă de fabrica de bere. Griffin Park avea o particularitate rar întâlnită în fotbalul englez: la fiecare dintre cele patru colțuri ale stadionului se afla câte un pub. Localurile The Griffin, The Princess Royal, The New Inn și The Royal Oak au devenit parte din tradiția zilelor de meci. Suporterii obișnuiau să se întâlnească aici înainte sau după partidele lui Brentford. The Griffin a avut o legătură deosebit de veche cu echipa, fiind folosit în primii ani inclusiv drept sediu al clubului și vestiar pentru jucători. Pe parcursul secolului XX, Griffin Park a fost modificat și extins de mai multe ori. Arena a ajuns să primească aproape 39.000 de spectatori, însă capacitatea a fost redusă odată cu introducerea noilor standarde de siguranță și a locurilor individuale.

Griffin Park

Recordul de asistență a fost stabilit pe 24 februarie 1949, când 38.678 de spectatori au urmărit partida dintre Brentford și Leicester City, din Cupa Angliei. În ultimele decenii de funcționare, posibilitățile de extindere au devenit tot mai limitate. Stadionul se afla într-o zonă rezidențială, fiind înconjurat de locuințe și străzi înguste. În cele din urmă, conducerea clubului a decis construirea unei arene noi, la mică distanță de Griffin Park. Ultimul meci oficial al primei echipe pe vechiul stadion a avut loc pe 29 iulie 2020. Brentford a învins Swansea City cu 3-1, în semifinalele play-off-ului din Championship, și s-a calificat în finala pentru promovare. Partida s-a disputat însă fără spectatori, din cauza restricțiilor impuse în timpul pandemiei de COVID-19. Astfel, suporterii nu au putut asista la ultimul meci al echipei pe stadionul pe care aceasta evoluase timp de 116 ani. Demolarea arenei a început în 2021, pentru a face loc unor construcții rezidențiale.

Cum a fost construit Gtech Community Stadium, noul stadion al lui Brentford Primele discuții despre construirea unui nou stadion au început la începutul anilor 2000, când conducerea lui Brentford a analizat posibilitatea mutării în zona Lionel Road, aproape de Kew Bridge. În 2012, clubul a cumpărat terenul necesar proiectului, iar în decembrie 2013 a obținut aprobarea autorităților locale pentru construirea unei noi arene. Planurile inițiale prevedeau un stadion de aproximativ 20.000 de locuri, cu posibilitatea unei extinderi ulterioare. Proiectul a fost însă modificat, atât din motive financiare, cât și din cauza particularităților terenului. Lucrările preliminare au început în 2017, iar construcția propriu-zisă a avansat în 2018. Una dintre cele mai mari dificultăți a fost amplasamentul. Terenul se află într-un spațiu delimitat de trei linii de cale ferată, în apropierea unor drumuri importante și a unei zone rezidențiale. Această configurație a influențat forma stadionului. Spre deosebire de arenele construite pe terenuri întinse, Gtech Community Stadium a trebuit adaptat unui spațiu relativ restrâns, cu limite neregulate. Compania de inginerie Arup, implicată în proiectare, a ales soluții care au permis reducerea cantităților de oțel și beton utilizate la construcție, fără modificarea cerințelor de siguranță și funcționalitate. Stadionul a fost finalizat în august 2020 și a fost pregătit pentru sezonul 2020-2021.

Câte locuri are Gtech Community Stadium și cum este organizat Gtech Community Stadium are o capacitate de 17.250 de locuri, fiind unul dintre stadioanele mici din Premier League. Arena se află pe Lionel Road South, în vestul Londrei, în apropierea stației de tren Kew Bridge și la mică distanță de râul Tamisa. Stadionul are patru tribune, denumite simplu North Stand, South Stand, East Stand și West Stand. South Stand este tribuna principală și include vestiarele, facilitățile pentru presă și o parte importantă a spațiilor destinate invitaților și partenerilor comerciali ai clubului. West Stand este asociată cu cei mai vocali suporteri ai lui Brentford, în timp ce fanii echipelor vizitatoare primesc locuri în East Stand. North Stand include și zone destinate familiilor. Toate cele patru tribune sunt acoperite, iar apropierea lor de teren permite spectatorilor să urmărească jocul de la o distanță relativ mică. Arena este dotată cu ecrane LED, instalație modernă de nocturnă, sistem de sonorizare și infrastructură pentru transmisiuni de televiziune. Proiectul a inclus aproximativ 3.000 de locuri premium și spații de ospitalitate, care permit clubului să obțină venituri și din activitățile desfășurate în afara meciurilor. Dimensiunile terenului sunt de 105 metri lungime și 68 de metri lățime, conform datelor oficiale publicate de Premier League despre Gtech Community Stadium.

De ce se numește Gtech Community Stadium La inaugurarea din 2020, arena purta numele Brentford Community Stadium. Denumirea actuală a fost adoptată în iulie 2022, după ce Brentford a semnat un parteneriat de sponsorizare pe zece ani cu Grey Technology Limited, companie britanică cunoscută sub marca Gtech. Acordul a inclus drepturile de denumire ale stadionului și a fost prezentat de club drept cel mai important contract de sponsorizare din istoria sa de până atunci. Parteneriatul a intrat în vigoare imediat, iar arena a devenit oficial Gtech Community Stadium. Schimbarea a fost anunțată de Brentford FC pe 28 iulie 2022.

Un stadion proiectat pentru fotbal, rugby și evenimente internaționale Gtech Community Stadium a fost conceput pentru a găzdui atât meciuri de fotbal, cât și partide de rugby. De la inaugurare, arena a fost folosită și de London Irish, club profesionist de rugby care evoluase anterior la Reading. London Irish a disputat primul meci pe noul stadion în noiembrie 2020, când a învins Leicester Tigers cu 22-9. Echipa a continuat să joace aici până la problemele financiare care au dus la suspendarea sa din competițiile profesioniste în 2023. Noul stadion a fost folosit și pentru meciuri internaționale de fotbal. În 2022, arena s-a numărat printre cele zece stadioane selectate pentru Campionatul European de Fotbal Feminin, organizat în Anglia. Gtech Community Stadium a găzduit patru partide: trei din faza grupelor și un sfert de finală. Printre echipele care au evoluat aici s-au numărat Germania, Spania, Danemarca și Austria. Cel mai important meci a fost sfertul de finală dintre Germania și Austria, disputat pe 21 iulie 2022 și câștigat de Germania cu 2-0. În aprilie 2023, stadionul a găzduit și un meci amical al naționalei feminine a Angliei, împotriva Australiei, câștigat de australience cu 2-0.

Gtech Community Stadium, parte a unui proiect de dezvoltare urbană din vestul Londrei Construirea noului stadion a fost legată de un proiect mai amplu de dezvoltare a zonei Brentford East. Pe lângă arena sportivă, proiectul a inclus peste 900 de locuințe noi, spații comerciale și zone publice. Stadionul a fost proiectat și cu obiective de reducere a impactului asupra mediului. Potrivit companiei Arup, proiectul final a permis folosirea unei cantități de beton armat cu aproximativ 50% mai mici și a unei cantități de oțel structural cu o treime mai reduse față de variantele inițiale. Pe acoperiș au fost instalate panouri fotovoltaice, iar stadionul a obținut certificarea BREEAM „Very Good”, acordată construcțiilor evaluate pe baza unor criterii de sustenabilitate. Clubul a folosit și materiale recuperate de pe amplasament. O parte dintre cărămizile unei clădiri demolate au fost reutilizate în interiorul tribunei North Stand. Aceste măsuri sunt descrise în strategia de sustenabilitate publicată de Brentford FC.

Toate meciurile lui Brentford din Premier League pe VOYO Brentford își dispută meciurile de acasă pe Gtech Community Stadium, arena inaugurată în 2020, după mutarea de pe Griffin Park. Toate meciurile lui Brentford din Premier League, sezonul 2026-2027, pot fi urmărite în direct, exclusiv în România, pe VOYO. Platforma transmite toate cele 380 de meciuri ale sezonului din campionatul Angliei, inclusiv partidele disputate de Brentford pe teren propriu și în deplasare.

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