Cele 6 echipe din Premier League implicate in SuperLiga si-au aflat sentinta! Amenda uriasa, penalitati record si sanctiuni de 30 de puncte

Proiectul SuperLigii Europene a rezistat doar 2 zile.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea si Tottenham sunt cele 6 cluburi din Premier League ce au aderat la acest proiect. Insa, incepand cu Manchester City si Chelsea, s-au retras toate.

Miercuri, Premier League a lansat un a comunicat oficial prin care se arata, iarasi, ca echipele din Bix SIX regreta ca au aderat la un astfel de proiect.

De asemenea, Federatia Engleza de Fotbal a anuntat si o serie de schimbari si sanctiuni. Deoarece cluburile au colaborat cu FA, penalitatile nu vor ajunge la intreaga lor valoare.

Insa, aceleasi cluburi au fost de acord sa achite 22 de milioane de lire pentru a sprijini dezvoltarea fotbalului. In acelasi timp, a fost votata o noua regula prin care se spune ca fiecare echipa ce va avea o astfel de tentativa va fi penalizata cu 30 de puncte. Penalizarea nu se aplica in cazul acesta.

"Cele sase cluburi implicate in propunerea de a forma o Superliga Europeana au recunoscut astazi inca o data ca actiunile lor au fost o greseala si si-au reconfirmat angajamentul fata de Premier League si viitorul fotbalului englez.

Ca un gest de bunavointa, cluburile au fost de acord ca impreuna sa aduca o contributie de 22 de milioane de lire sterline, bani ce vor fi folositi pentru noi investitii in sprijinul fanilor, fotbalului de masa si al programelor comunitare.

In plus, cluburile au fost de acord sa sprijine schimbarile de reguli, astfel incat orice actiuni similare in viitor sa conduca la o deducere de 30 de puncte" , se arata in Comunicatul Federatiei Engleze.

