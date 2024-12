Prezent la un eveniment caritabil, atacantul de 27 de ani a vorbit despre viitorul său, făcând o dezvăluire neașteptată.

"Mă simt neînțeles, dar sunt ok cu asta. Sunt un om simplu, iubesc fotbalul. Asta a fost viața mea dintotdeauna. E dezamăgitor să fii lăsat în afara unui derby. Dar sunt cineva care a ajuns la maturitate și pot să gestionez coborâșurile.

Ce o să fac în legătură cu asta? Să mă plâng sau să mă descurc cât de bine pot data viitoare când voi fi selecționat? Personal, cred că sunt pregătit pentru o nouă provocare și pași noi.

Când voi pleca, nu vor fi resentimente. N-o să auziți niciodată ceva de rău despre Manchester United de la mine. Așa sunt eu ca persoană.

Dacă știu că o situație e grea, n-o s-o fac eu și mai grea. Am văzut cum au plecat alți jucători în trecut și nu vreau să fiu persoana aia. Când plec, voi transmite un mesaj și va fi scris de mine", a declarat britanicul, pentru jurnalistul Henry Winter.

Marcus Rashford, către Manchester City?

Jurnalistul Martin Samuel, de la The Times, a dezvăluit că Pep Guardiola este un mare admirator al atacantului. "A dezvăluit, în privat, că este unul dintre jucătorii pe care l-ar lua", a declarat sursa citată, potrivit GOAL.

Marcus Rashford a evoluat toată cariera doar pentru Manchester United, având 426 de meciuri, 138 de goluri și 63 de assisturi.

Guardiola a dezvăluit când va pleca de la City: ”Nu voi mai fi nici măcar un minut în plus”

”Când simt că e momentul să plec, o să plec. Dacă voi pierde și voi pierde încă o lună de acum înainte, voi spune 'Băieți, trebuie să vină altcineva să regleze situația, pentru că eu nu sunt nemuritor aici'.



O să mă gândesc la asta când pierd vestiarul, când simt că nu mai aleargă, că nu mă mai ascultă. În acel moment, nu voi mai fi aici nici măcar un minut în plus.



Dar, momentan, sunt mai prezent decât niciodată. Nu e niciun dubiu legat de asta. Cea mai mare performanță (n.r. tripla Premier League - FA Cup - Champions League) a fost deja îndeplinită. Am fost cei mai buni. Dar acum realizez cât de greu e ceea ce am reușit”, a spus Pep Guardiola, potrivit Daily Mail.