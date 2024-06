Bogații de la Newcastle vor să dea lovitura! Ce transfer pregătesc

Newcastle a acumulat 60 de puncte după 38 de etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei. Pe deasupra, ”coțofenele” au înregistrat 18 victorii, șase rezultate de egalitate și 14 înfrângeri.

Citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media, corespondentul Daily Mail Craig Hope susține că Newcastle a pus ochii pe James Trafford, tânărul portar de la retrogradata Burnley.

Englezul născut la Greysouthen e cotat de site-urile de specialitate la 18 milioane de euro și se află la Burnley din iulie 2023, după ce a fost produs de Academia lui Manchester City.

Sursa amintită anterior a sugerat că discuțiile dintre Newcastle și Burnley au început, dar încă nu s-a ajuns la un acord.

Cifrele lui James Trafford

⚪️⚫️ James Trafford, Newcastle current priority target as new goalkeeper.

Ramsdale and Mamardashvili are also in the list but both too expensive as things stand.

Talks with Burnley have started, as @CraigHope_DM reports; no agreement yet.

???????? Man City have 20% sell-on clause. pic.twitter.com/idEZBgygDi