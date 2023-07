Bogații de la Newcastle mai pregătesc un transfer nebun. Se luptă cu granzii de la Manchester United

Mai întâi, Newcastle l-a adus la echipă pe Yankuba Minteh de la Odense BK, pentru opt milioane de euro. Ulterior, „coțofenele” au reușit să-l ademenească pe Sandro Tonali, după ce AC Milan a primit 64 milioane de euro în schimbul italianului.

Acum, Newcastle vrea să mai pună mâna pe un jucător. Potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, „coțofenele” au pus ochii pe Axel Disasi, stoperul francez de la Monaco, evaluat de site-urile de specialitate la 30 milioane de euro.

De asemenea, italianul mai scris pe Twitter că în lupta pentru semnătura francezului se află și Manchester United. Erik ten Hag își dăduse acordul pentru a înainta negocierile cu Axel Disasi.

Newcastle and Manchester United are both exploring Disasi deal, no bids yet ????????

Newcastle approached player side this week, expected to make contact with Monaco.

Ten Hag approved Disasi — talks for weeks on player side but still waiting for approach with Monaco.

More to follow. pic.twitter.com/rEJcduUaS0